Аякс расписал безумную мировую с Херенвеном – видео голов и обзор матча

Аякс в матче 18 тура Эредивизи сыграл в фантастическую ничью с Херенвеном. Смотрите видео голов и обзор матча.

Нидерланды. Эредивизи, 18 тур

Аякс – Херенвен – 4:4

Голы: Тадич, 13, 16, ван Амерсфор, 28 (автогол), Хунтелар, 83 – Ламмерс, 14, 51, ван Берген, 56, Пири, 90+1

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Аякс в рамках 18 тура Эредивизи дома принимал Херенвеен. Уже на 28-й минуте амстердамцы уверенно выигрывали со счетом 3:1, но во втором тайме в течение 6 минут гости смогли отыграться. На 83-й минуте Клаас-Ян Хунтелар забил, казалось бы, победный мяч для Аякса, но Кит Пири был другого мнения. В итоге, феерическая ничья 4:4.

Аякс после 18 туров набрал 47 очков и находится на 2 строчке в турнирной таблице, Херенвен на 10 позиции с 21 пунктом.