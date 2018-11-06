"Вам повезло, что я перешел в АПЛ в 35 лет", – Ибрагимович считает чемпионат Англии переоцененным

Шведский форвард Златан Ибрагимович поделился мыслями относительно уровня английской Премьер-лиги.

"Прежде чем я перебрался в АПЛ, люди говорили, что мне не стоит ехать в Англию, так как в случае неудачи меня сочтут недостаточно хорошим игроком. Но угадайте, что произошло? Это только добавило мне мотивации.

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Мне понравилось играть в Премьер-лиге. Этот чемпионат вызывает большой интерес, но его качество немного переоценено. Я имею в виду мастерство и технический уровень футболистов. В АПЛ играют в высоком темпе. Даже лучшему футболисту мира будет сложно, если он не будет выдерживать высокие скорости.

Я горжусь тем, что играл за Манчестер Юнайтед. Вам повезло, что я перешел в АПЛ в 35 лет. Если бы это произошло лет 10 назад, то все было бы совсем иначе. Обо мне говорили, что я приехал в инвалидном кресле. Но я смог посадить всех критиков в инвалидное кресло", – цитирует шведа FourFourTwo.

Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед в марте нынешнего года после того, как присоединился к команде Моуринью в июле 2016 года. Всего за "красных дьяволов" он забил 29 голов в 53 матчах.

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