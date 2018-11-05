"Вам пощастило, що я перейшов в АПЛ у 35 років", – Ібрагімовіч вважає чемпіонат Англії переоціненим

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч поділився думками щодо рівня англійської Прем'єр-ліги.

"Перш ніж я перебрався в АПЛ, люди говорили, що мені не варто їхати в Англію, тому що у випадку невдачі мене вважатимуть недостатньо хорошим гравцем. Але вгадайте, що сталося? Це тільки додало мені мотивації.

Моурінью прокоментував можливість повернення Ібрагімовіча в Манчестер Юнайтед

Мені сподобалося грати в Прем'єр-лізі. Цей чемпіонат викликає великий інтерес, але його якість трохи переоцінена. Я маю на увазі майстерність і технічний рівень футболістів. В АПЛ грають у високому темпі. Навіть найкращому футболістові світу буде складно, якщо він не буде витримувати високі швидкості.

Я пишаюся тим, що грав за Манчестер Юнайтед. Вам пощастило, що я перейшов в АПЛ у 35 років. Якби це сталося років 10 тому, то все було б зовсім інакше. Про мене говорили, що я приїхав в інвалідному кріслі. Але я зміг посадити усіх критиків у інвалідне крісло", – цитує шведа FourFourTwo.

Ібрагімовіч покинув Манчестер Юнайтед в березні нинішнього року після того, як приєднався до команди Моурінью в липні 2016 року. Всього за "червоних дияволів" він забив 29 голів в 53 матчах.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон