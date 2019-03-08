Вальверде встал на защиту Солари во время пресс-конференции

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде встал на защиту своего коллеги из Реала Сантьяго Солари, который находится под угрозой увольнения.

"Моуринью и Зидан – хорошие тренеры, которые подтвердили свою квалификацию. Так же, как и Солари", – цитирует Вальверде Marca.

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Мадридский Реал сейчас занимается поиском нового главного тренера после ужасного недели. В частности, сообщалось, что Зинедин Зидан уже отказался возвращаться в "королевский клуб", а вот Жозе Моуринью ведет переговоры.

"Сливочные" уже почти потеряли шансы на чемпионство, отстав от Барселоны на 12 пунктов, а также дома разгромно уступили амстердамскому Аяксу (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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