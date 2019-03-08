Вальверде став на захист Соларі під час прес-конференції

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде став на захист свого колеги з Реала Сантьяго Соларі, який перебуває під загрозою звільнення.

"Моурінью та Зідан – хороші тренери, які підтвердили свою кваліфікацію. Так само, як і Соларі", – цитує Вальверде Marca.

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Мадридський Реал наразі займається пошуком нового головного тренера після жахливого тижня. Зокрема, повідомлялось, що Зінедін Зідан вже відмовився повертатись у "королівський клуб", а от Жозе Моурінью веде переговори.

"Вершкові" вже майже втратили шанси на чемпіонство, відставши від Барселони на 12 пунктів, також вдома розгромно поступились амстердамському Аяксу (1:4) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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