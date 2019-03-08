Реал уволит Солари, как только найдет ему замену, – ESPN

Мадридский Реал после того, как найдет нового главного тренера, уволит Сантьяго Солари.

Руководство мадридского Реала осталось недовольным последней неделей в исполнении команды. "Бланкос" дважды уступили Барселоне, а также сенсационно вылетел из Лиги чемпионов от амстердамского Аякса.

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Как сообщает ESPN, Флорентино Перес уволит Сантьяго Солари только тогда, когда найдет ему замену.

Ранее была информация, что Зинедин Зидан отказался вернуться на Сантьяго Бернабеу, а вот Жозе Моуринью в шаге от того, чтобы во второй раз возглавить "королевский клуб". Агент португальца уже начал переговоры с Реалом.

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