Вальверде вірить, що зможе залишитись у Барселоні

Тренер Барселони Ернесто Вальверде розраховує на ще один шанс від керівництва клубу.

Наставник каталонців поділився своїми очікуваннями щодо закінчення поточного сезону та можливих змін в клубі.

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"Я в порядку і відчуваю в собі сили для продовження роботи. Хочу зробити наступний крок і не буду ховатися. Відчуття, наче я в фільмі "Велика втеча": мене зловили і посадили в карцер. Я хочу успішно провести матч проти Хетафе .

Я розмовляв з президентом, він завжди висловлював мені підтримку. Після такої невдачі все навколо здригається. Якщо таке трапляється, треба все зламати і спалити, але потім повернути все на місце. Бартомеу повністю мене підтримує. Не буду заперечувати, що нам боляче. Ми несемо відповідальність перед клубом і вболівальниками", – цитує Вальверде Marca.

Нагадаємо, Барселона зазнала розгромної поразки 4:0 у матчі з Ліверпулем і вкотре не змогла виграти Лігу чемпіонів. Втім, "блаугранас" завоювали золото чемпіонату Іспанії і пройшли до фіналу Кубка, де зустрінуться з Валенсією.

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