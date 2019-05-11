Зидан: Вылет Барселоны из Лиги чемпионов не делает текущий сезон для Реала лучше

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение Барселоны в двухматчевом противостоянии с Ливерпулем в 1/2 финала Лиги чемпионов.

"То, что Барселона не вышла в финал, не деает текущий сезон для Реала лучше. Это ничего не меняет для нас.

Зидан хочет сохранить Иско и пригласить Ферлана Менди, – AS

Что касается критики в адрес Вальверде, не знаю, справедлива ли она. То, что он делал до этого, – феноменально. Я не критикую других. Но в работе, которую он выполнил, нельзя сомневаться", – цитирует Зидана AS.

В текущем сезоне Реал выиграл один трофей, Барселона – два: "сливочные" одержали победу в Клубном чемпионате мира, а "сине-гранатовые" выиграли Суперкубок и чемпионат Испании. 25 мая в финале национального Кубка Барселона сыграет с Валенсией.

Не только Реал – Лунин уже имеет еще один вариант продолжения карьеры в Испании