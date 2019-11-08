Вальверде признался, что руководство Барселоны выразило ему поддержку

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде считает, что его команде обязательно нужно побеждать Сельту в матче 13-го тура Ла Лиги.

"Нам нужна победа. Мы проиграли матч против Леванте за шесть минут. Мы должны набрать 3 очка. Мы знаем, что значит проиграть этой команде. И мы хотим сохранить лидерство.

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Волнуюсь ли я за свое будущее? Нет. Я обедал с президентом, и он всегда поддерживал меня. Я чувствую поддержку", – цитирует Вальверде AS.

Напомним, Барселона в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграла вничью со Славией (0:0), перед этим проиграв Леванте (1:3) в Примере. Следующую встречу каталонцы проведет 9 ноября против Сельты в чемпионате Испании.

После 11 туров Ла Лиги Барселона с 22 очками занимает первое место, столько же очков у Реала и Реал Сосьедада.

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