toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Месси и Гризманн не разговаривают между собой на тренировках, – СМИ

19:42 31 Читати українською
Месси и Гризманн не разговаривают между собой на тренировках, – СМИ
Месси и Гризманн / Marca

Форварды Барселоны Лионель Месси и Антуан Гризманн не могут найти общий язык после перехода француза в каталонский клуб.

Между Лионелем Месси и Антуан Гризманн держится напряжение, игроки не разговаривают между собой на тренировках команды, сообщает Chiringuito TV.

Месси и другие просто ушли, не пожав нам руки, – вратарь Славии раскритиковал игроков Барселоны

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Месси якобы не хотел видеть француза в команде, и выступал против его трансфера, однако сам аргентинец это отрицал. К тому же Гризманн заверил, что у них нормальные отношения, а общаться им сложно друг с другом из-за того, что они оба неразговорчивы по своей натуре.

Стоит отметить, что Гризманн отличился лишь 4 голами в 14 матчах за Барселону. На счету Месси – 6 голов и 5 ассистов в 10 играх сезона 2019/20.

Барселона не смогла переиграть Славию в равном матче на Камп Ноу

blog_ava
"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи
13:30
947
Теги
Лионель Месси Лионель Месси Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
27
мин
Кельн
21:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук