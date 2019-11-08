Месси и Гризманн не разговаривают между собой на тренировках, – СМИ

Форварды Барселоны Лионель Месси и Антуан Гризманн не могут найти общий язык после перехода француза в каталонский клуб.

Между Лионелем Месси и Антуан Гризманн держится напряжение, игроки не разговаривают между собой на тренировках команды, сообщает Chiringuito TV.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Месси якобы не хотел видеть француза в команде, и выступал против его трансфера, однако сам аргентинец это отрицал. К тому же Гризманн заверил, что у них нормальные отношения, а общаться им сложно друг с другом из-за того, что они оба неразговорчивы по своей натуре.

Стоит отметить, что Гризманн отличился лишь 4 голами в 14 матчах за Барселону. На счету Месси – 6 голов и 5 ассистов в 10 играх сезона 2019/20.

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