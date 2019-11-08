Вальверде зізнався, що керівництво Барселони висловило йому підтримку

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде вважає, що його команді обов'язково потрібно перемагати Сельту в матчі 13-го туру Ла Ліги.

"Нам потрібна перемога. Ми програли матч проти Леванте за шість хвилин. Ми повинні набрати 3 очки. Ми знаємо, що означає програти цій команді. І ми хочемо зберегти лідерство.

Мессі та Грізманн не розмовляють між собою на тренуваннях

Чи хвилююся за своє майбутнє? Ні. Я обідав з президентом, і він завжди підтримував мене. Я відчуваю підтримку" – цитує Вальверде AS.

Нагадаємо, Барселона в матчі 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів зіграла внічию зі Славією (0:0), перед цим програвши Леванте (1:3) у Прімері. Наступну зустріч каталонці проведуть 9 листопада проти Сельти в чемпіонаті Іспанії.

Після 11 турів Ла Ліги Барселона з 22 очками посідає перше місце, стільки ж очок у Реала і Реал Сосьєдада.

Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду