Вальверде: Барселона приблизились к титулу, однако нужно закончить работу

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением о матче 31-го тура Ла Лиги с Атлетико (2:0).

"Это очень важные три очка. Мы стали ближе к чемпионству, но пока его не получили. Надо закончить работу.

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Сегодня был важный матч, он имел большое значение. Мы довольны, потому что соперник идет вторым в таблице, это отличная команда, которая в меньшинстве боролась до самого конца. Удаление повлияло на ритм игры. Матч остановился из-за перепалки, мы не могли этого ожидать.

Впереди у нас очень важный матч Лиги чемпионов, а затем мы думаем об Уэске. Постараемся выиграть все матчи, но сначала сосредоточимся на Лиге чемпионов.

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Во втором тайме сыграли лучше. Соперник был опасен, Облак провел выдающийся матч", – отметил Вальверде на послематчевой пресс-конференции, передает Marca.