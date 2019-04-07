Вальверде: Барселона наблизились до титулу, однак потрібно закінчити роботу

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думкою про матч 31-го туру Ла Ліги з Атлетіко (2:0).

"Це дуже важливі три очки. Ми стали ближчими до чемпіонства, але поки що його не здобули. Треба закінчити роботу.

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Сьогодні був важливий матч, він мав велике значення. Ми задоволені, тому що суперник йде другим у таблиці, це чудова команда, яка в меншості боролася до самого кінця. Вилучення вплинуло на ритм гри. Матч зупинився через перепалку, ми не могли цього очікувати.

Попереду у нас дуже важливий матч Ліги чемпіонів, а потім ми думаємо про Уеску. Постараємося виграти всі матчі, але спочатку зосередимося на Лізі чемпіонів.

Барселона – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі зіграли краще. Суперник був небезпечний, Облак провів видатний матч", – зазначив Вальверде на післяматчевій прес-конференції, передає Marca.