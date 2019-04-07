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Вальверде: Барселона наблизились до титулу, однак потрібно закінчити роботу

10:36 131 Читать на русском
Вальверде: Барселона наблизились до титулу, однак потрібно закінчити роботу
Ернесто Вальверде / Reuters

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думкою про матч 31-го туру Ла Ліги з Атлетіко (2:0).

85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі
 
Дієго Коста 29’
29’ Дієго Коста
85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі

"Це дуже важливі три очки. Ми стали ближчими до чемпіонства, але поки що його не здобули. Треба закінчити роботу.

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Сьогодні був важливий матч, він мав велике значення. Ми задоволені, тому що суперник йде другим у таблиці, це чудова команда, яка в меншості боролася до самого кінця. Вилучення вплинуло на ритм гри. Матч зупинився через перепалку, ми не могли цього очікувати.

Попереду у нас дуже важливий матч Ліги чемпіонів, а потім ми думаємо про Уеску. Постараємося виграти всі матчі, але спочатку зосередимося на Лізі чемпіонів.

Барселона – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі зіграли краще. Суперник був небезпечний, Облак провів видатний матч", – зазначив Вальверде на післяматчевій прес-конференції, передає Marca.

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Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Атлетіко Атлетіко Атлетіко
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