Барселона – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Атлетико в 31 туре Примеры (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Атлетико.

Барселона уверенно обыграла Атлетико и стала на шаг ближе к чемпионству. Поспособствовало этому быстрое извлечение Диего Косты, который в первом тайме слишком эмоционально отреагировал на решение арбитра. Облак спасал "матрасников" весь матч, однако в конце игры Суарес и Месси наконец смогли пробить вратаря и принести победу каталонцам.

Барселона на последних минутах вырвала победу над Атлетико

Таким образом, Барселона набрала 73 зачетных балла и продолжила лидировать в турнирной таблице. Разрыв между каталонцами и Атлетико, который идет на второй позиции, теперь составляет 11 очков.