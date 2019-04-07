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Барселона – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча

08:43 222 Читати українською
Барселона – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча
Барселона – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Атлетико в 31 туре Примеры (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Атлетико.

85’ Луис Суарес
87’ Лионель Месси
 
Диего Коста 29’
29’ Диего Коста
85’ Луис Суарес
87’ Лионель Месси

Барселона уверенно обыграла Атлетико и стала на шаг ближе к чемпионству. Поспособствовало этому быстрое извлечение Диего Косты, который в первом тайме слишком эмоционально отреагировал на решение арбитра. Облак спасал "матрасников" весь матч, однако в конце игры Суарес и Месси наконец смогли пробить вратаря и принести победу каталонцам.

Барселона на последних минутах вырвала победу над Атлетико

Таким образом, Барселона набрала 73 зачетных балла и продолжила лидировать в турнирной таблице. Разрыв между каталонцами и Атлетико, который идет на второй позиции, теперь составляет 11 очков.

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Испания Барселона - Атлетико Атлетико Атлетико Барселона Барселона Видеоновости
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