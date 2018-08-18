Вальверде о матчах Ла Лиги в США: Мир футбола сейчас выходит за рамки спорта

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал решение Ла Лиги ежегодно проводить несколько матчей чемпионата Испании на территории США и Канады.

"Пока это звучит довольно странно для всех. Впрочем, такая же картина наблюдалась перед игрой Суперкубка Испании, которая тоже состоялась за рубежом.

Мир футбола сейчас выходит за рамки спорта", – цитирует Вальверде издание Marca.

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Также руководитель Барсы поделился впечатлениями от трансферов клуба этим летом.

"Неоднократно говорил, что у нас достаточное количество футболистов, чтобы вести борьбу на протяжении всего сезона. Впрочем, нельзя быть ни в чем уверенным, пока не закроется трансферное окно. У меня хорошие игроки и хорошая команда", – добавил Вальверде.

Напомним, сегодня Барселона начнет свой путь в новом сезоне чемпионата Испании матчем против Алавеса, начало в 23:15.

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