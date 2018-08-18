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Вальверде про матчі Ла Ліги в США: Світ футболу зараз виходить за рамки спорту

17:10 242 Читать на русском
Вальверде про матчі Ла Ліги в США: Світ футболу зараз виходить за рамки спорту
Ернесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував рішення Ла Ліги щорічно проводити кілька матчів чемпіонату Іспанії на території США і Канади.

"Поки це звучить досить дивно для всіх. Втім, така ж картина спостерігалася перед грою Суперкубка Іспанії, яка теж відбулась за кордоном.

Світ футболу зараз виходить за рамки спорту", – цитує Вальверде видання Marca.

Ла Ліга буде проводити матчі у Північній Америці: Реал та Барселона можуть зіграти в США вже у цьому сезоні

Також керманич Барси поділився враженнями від трансферів клубу цього літа.

"Неодноразово говорив, що у нас достатня кількість футболістів, щоб вести боротьбу на протязі всього сезону. Втім, не можна бути ні в чому впевненим, поки не закриється трансферне вікно. У мене хороші гравці і чудова команда", – додав Вальверде.

Нагадаємо, сьогодні Барселона розпочне свій шлях у новому сезоні чемпіонату Іспанії матчем проти Алавеса, початок о 23:15.

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Барселона - Алавес: Субота 18 серпня 2018

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Іспанія Барселона - Алавес Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Трансфери Барселони
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