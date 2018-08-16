Ла Лига будет проводить матчи в Северной Америке: Реал и Барселона могут сыграть в США уже в этом сезоне

Матчи регулярного чемпионата Испании будут проходить в Северной Америке.

Ла Лига объявила о подписании соглашения с международной медиакомпанией Relevent Sports о проведении нескольких матчей чемпионата Испании в Северной Америке, сообщает MD.

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Соглашение подписано на 15 лет. По его условиям несколько матчей в сезоне будут проводиться в США и Канаде. Это будут топ-матчи с участием Барселоны или Реала. Первый такой поединок планируется провести уже в этом сезоне.

"Мы стремимся развивать любовь к футболу по всему миру. Это революционная сделка, несомненно, этот шаг даст существенный толчок для роста популярности этого вида спорта в Соединенных Штатах и ​​Канаде", – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

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