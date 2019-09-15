Барселона разгромила Валенсию в родных стенах – Фати установил рекорд, Суарес вернулся на поле и отметился дублем

Барселона в домашнем матче 4-го тура Ла Лиги поиздевалась над Валенсией (5:2).

Барселона начала с места в карьер, открыв счёт уже на 2-й минуте встречи. Гол создали три футболиста: де Йонг оказался на правом краю штрафной и прострелил, Гризманн потянул за собой Гарая, а освобождённый от опеки Фати мощным ударом под правую штангу замкнул передачу – 1:0! Не успели "летучие мыши" опомниться от гола каталонского вундеркинда, как тот добавил к своей статистике ещё и ассист. На 7-й минуте он эффектно переиграл Коклена один-в-один и с левого края штрафной выкатил мяч под выстрел де Йонгу – Фрэнки же отправил сферу точно под перекладину. 2:0 – казалось, что дело сделано.

16-летний Ансу Фати стал самым молодым футболистом Ла Лиги, которому удалось оформить гол+пас в XXI веке. Достижения не останавливало африканца: так, на 16-й минуте ему удался блестящий обводной удар метров с 20-ти, однако мяч из-за рикошета пролетел в считанных сантиметрах от каркаса ворот. Впрочем, Валенсия к тому времени успела прийти в себя, едва не размочив счёт после красивой комбинации Гамейро и Морено на линии штрафной. На 20-й же Гамейро получил передачу на ход, обошёл на дистанции Семеду, прикрыл мяч корпусом и под углом вышел один на один с тер Штегеном. В завершении Кевин нанёс мощный удар в ближний угол – мимо!

Постепенно становилось заметно, как хорошо "летучим мышам" даются комбинативные действия перед чужой штрафной. Каталонцы, подолгу катая мяч в попытке растянуть оборонительные редуты Валенсии, иногда допускали ошибки, после которых гости регулярно убегали в контратаку. В конце концов, пассивность впереди и невнимательность позади привели к справедливому гола левантийцев на 27-й минуте: Гамейро получил разрезной пас от Морено и выскочил один на один с тер Штегеном, уверенно переиграв его в ближнем бою – 2:1.

Это уже завело хозяев, которые пошли вперёд и могли забить третий мяч в ворота своего эс-голкипера Силлессена. На 33-й минуте в центре внимания вновь оказался Фати, который практически повторил свой чудо-выстрел с дистанции в дальнюю девятку – и снова сфера предательски просвистела рядом с каркасом ворот. Кроме того, в штрафную врывался Перес, упавший после контакта с Парехо, но арбитр не усмотрел в действиях Дани нарушения правил. Валенсия же ответила фантастическим моментом на 38-й минуте: сначала Гамейро вывалился один на один с тер Штегеном на углу штрафной и пробил в корпус немцу, а через несколько секунд пробил с полоборота метров с 10-ти – и снова тер Штеген вытащил его удар.

Завершение первого тайма прошло при инициативе Барселоны, но качественных эпизодов у ворот Силессена не возникало. Больше всего запомнился момент на 39-й минуте, когда 16-летний Фати в штрафной эффектно перебросил мяч над головой 34-летнего Васса, после чего прострелил – голкипер перехватил передачу. На 45-й же о себе вновь напомнил Гризманн, который нанёс удар с дальней дистанции значительно выше ворот. В конце концов, на перерыв команды ушли при преимуществе Барселоны.

Начало второго тайма началось в схожем с первым ключе. Каталонцы захватили контроль над мячом и быстро забили гол, а помог им в этом экс-вратарь "блаугранас" Силлессен. На 53-й минуте Гризманн мощно пробил с линии штрафной по центру, Яспер неуклюже пропустил мяч под рукой, а тот отскочил в штангу. На добивании тут же сыграл Пике – 3:1! Всего же через две минуты после этого четвёртый мяч мог провести Семеду, которому удался прекрасный выстрел с дальней дистанции в левый нижний угол – и снова каркас ворот сыграл за Валенсию!

Эрнесто Вальверде в этот момент решил бросить в бой Суареса, который из-за травмы пропустил три последних тура. Луис сменил Фати на 59-й минуте, а уже на 61-й его мощный удар с линии штрафной завершился рикошетом от левой штанги точно в сетку ворот Валенсии – 4:1. На этом Барса не остановилась, но против пятого гола был Силессен, который на 63-й минуте спас после выхода Гризманна один на один, парировал выстрел Переса из пределов штрафной и поймал дальний удар в левый угол. Лишь после этого "летучим мышам" удалось несколько выровнять матч, но тому способствовала куча замен, которая сбила игровой темп.

На 70-х минутах Валенсии дали немного поиграть, а та даже могла забить. В частности, неплохие выстрелы удались Черышеву и Ли Кан Ину, однако тер Штеген не дремал. В конце концов, агрессия гостей начала сбиваться на жёсткие фолы, поэтому Барселона принялась закрывать поединок. В частности, на 75-й минуте над перекладиной пробил Бускетс, а на 82-й, после затяжной атаки с несколькими накрытыми ударами, произошел пятый гол "блаугранас" – его после передачи Гризманна провёл Суарес, с близкого расстояния попав тот же угол, что и при первом своём голе. Впрочем, уже в компенсированное время Гомес сумел сделать счёт хотя бы чуточку внушительней – 5:2. На этом матч и завершился.

Таким образом, Барселона набрала семь очков и хотя бы на сутки вернулась в зону Лиги чемпионов. Каталонцы идут на четвёртой позиции, находясь всего в двух зачётных баллах от первой. Валенсия, имея в активе всего четыре пункта, опустилась на четырнадцатую строчку в турнирной таблице.