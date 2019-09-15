Барселона – Валенсия: невероятный Фати побил очередной рекорд Примеры

Юная звезда Барселоны продемонстрировал высокий уровень игры в противостоянии с левантийцами.

Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории Примеры, который отметился голом и ассистом в одном матче, утверждает MisterChip.

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Форвард Барселоны сделал это в возрасте 16 лет и 318 дней. Матч против Валенсии стал дебютным для Фати в основе каталонского клуба, и он вполне оправдал доверие Эрнесто Вальверде. За стартовые семь минут он успел забить гол и отдать результативную передачу на Фрэнки де Йонга.

Напомним, ранее появилась информация, что вундеркинда хотят пригласить в молодежную сборную Испании.

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