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Барселона – Валенсия: невероятный Фати побил очередной рекорд Примеры

10:18 153 Читати українською
Барселона – Валенсия: невероятный Фати побил очередной рекорд Примеры
Ансу Фати / Твиттер Барселоны

Юная звезда Барселоны продемонстрировал высокий уровень игры в противостоянии с левантийцами.

2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
53’ Жерар Пике
61’ Луис Суарес
82’ Луис Суарес
 
Кевин Гамейро 29’
Максимилиано Гомес 90+2’
2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
29’ Кевин Гамейро
53’ Жерар Пике
61’ Луис Суарес
82’ Луис Суарес
90+2’ Максимилиано Гомес

Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории Примеры, который отметился голом и ассистом в одном матче, утверждает MisterChip.

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Форвард Барселоны сделал это в возрасте 16 лет и 318 дней. Матч против Валенсии стал дебютным для Фати в основе каталонского клуба, и он вполне оправдал доверие Эрнесто Вальверде. За стартовые семь минут он успел забить гол и отдать результативную передачу на Фрэнки де Йонга.

Напомним, ранее появилась информация, что вундеркинда хотят пригласить в молодежную сборную Испании.

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Теги
Барселона - Валенсия Ансу Фати Ансу Фати Барселона Барселона Испания Рекорды
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