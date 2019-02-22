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Вальверде: Атлетико способен очень быстро сократить отставание от Барселоны

23:04 1 Читати українською
Вальверде: Атлетико способен очень быстро сократить отставание от Барселоны
Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от выездного матча 25-го тура испанской Примеры с Севильей.

"Матч с Севильей – очень важен для нас. Нам предстоит встретиться с очень серьезным соперником, который особенно хорошо играет дома. Есть и другие встречи, о которых стоит думать Барселоне, но сначала мы должны провести матч с Севильей.

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Хотим увеличить преимущество в Примере, чтобы у других команд было меньше шансов догнать нас. В чемпионате еще ничего не решено. Например, есть Атлетико, который способен очень быстро сократить отставание", – цитирует Вальверде Goal.com.

Матч Севилья – Барселона состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 17:15 по киевскому времени.

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Севилья - Барселона: Суббота 23 февраля 2019

Севилья
до матча
18
час
:
8
мин
Барселона
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Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Севилья - Барселона
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