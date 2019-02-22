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Вальверде: Атлетіко здатен дуже швидко скоротити відставання від Барселони

23:05 184 Читать на русском
Вальверде: Атлетіко здатен дуже швидко скоротити відставання від Барселони
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від виїзного матчу 25-го туру іспанської Прімери з Севільєю.

"Матч з Севільєю – дуже важливий для нас. Нам доведеться зустрітися з дуже серйозним суперником, який особливо добре грає вдома. Є й інші зустрічі, про які варто думати Барселоні, але спочатку ми повинні провести матч з Севільєю.

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Хочемо збільшити перевагу в Прімері, щоб у інших команд було менше шансів наздогнати нас. У чемпіонаті ще нічого не вирішено. Наприклад, є Атлетіко, який здатен дуже швидко скоротити відставання", – цитує Вальверде Goal.com.

Матч Севілья – Барселона відбудеться завтра, 23 лютого, і почнеться о 17:15 за київським часом.

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Севілья - Барселона: Субота 23 лютого 2019

Севілья
до матчу
17
год
:
45
хв
Барселона
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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Севілья - Барселона
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