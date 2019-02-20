Пике: Хорошо, что Реал не имеет команды в хоккее или гандболе – они бы и там жаловались на судейство

Защитник Барселоны Жерар Пике знатно потроллил Реал относительно их диалогов с арбитрами.

Накануне баскетбольная команда Барселоны выиграла у Реала в финале Кубка Испании благодаря спорному решению арбитра 94:93. Мадридский клуб традиционно возмущен работой арбитра и угрожает покинуть национальный чемпионат, если руководство турнира официально не признает факт судейской ошибки.

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Защитник ФК Барселона Жерар Пике не смог пройти мимо этой ситуации и не вставить свои "5 копеек".

"Жалобы Реала на судей случаются как в футболе, так и в баскетболе. А потом Реал едет на Ванда Метрополитано и на некоторое время замолкает (речь идет о матче Атлетико – Реал 1:3), потому что там судьи помогли уже им.

Хорошо, что они не выступают в других видах спорта – например, в хоккее или гандболе. Иначе они бы и там жаловались", – цитирует слова Пике издание Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании Барса лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Реала на 9 очков.

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