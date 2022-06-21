Прошлую кампанию клуб, которым владеет бразилец Роналдо, провел в Примере. Вальядолид занял второе место и вернулся в элитный дивизион чемпионата Испании. Это событие должно стать новой отправной точкой для яркого будущего клуба.

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Руководство Вальядолида решило, что новый этап в Примере следует начать с новым гербом. Теперь он больше похож на лого, с которым команда выступала в начале своего существования.

"Это эволюция, отражающая новую эру для клуба, возвращается к истокам, чтобы презентовать Реал Вальядолид как никогда раньше. Было проведено углубленное историческое исследование, чтобы заложить основы и спроектировать идентичность Вальядолида", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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