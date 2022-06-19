В сферу интересов Вальядолида попали бывшие игроки сборной Бразилии Марсело и Дани Алвес, сообщает UOL. Оба находятся в статусе свободных агентов, поскольку Реал и Барселона соответственно не предложили им продлить контракты.

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По информации источника, инициатива поступает лично от президента Вальядолида – легендарного Роналдо. "Феномено" хочет подписать Марсело и Алвеса не только для усиления команды на футбольном поле, но и для увеличения медийности проекта.

Напомним, в прошлом сезоне Вальядолид занял второе место в турнирной таблице Сегунды и вернулся в элитный дивизион чемпионата Испании.

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