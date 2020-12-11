В рамках 13-го тура испанской Примеры Осасуна на выезде уступила Вальядолиду. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Встреча аутсайдеров испанской Примеры Вальядолида и Осасуны была удивительно результативной. Уже на 7-й минуте матча Вайссман открыл счет и вывел хозяев вперед. Памплонцы сравняли на 27-й – Будимир головой замкнул навес в штрафную. Под занавес тайма Роберто Торрес своевременно оказался на добивании в штрафной соперника и нанес мощный удар в левый угол ворот – 1:2.

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После перерыва счет вновь стал равным – Орельяна реализовал пенальти, который арбитр назначил за фол в штрафной. После этого обе команды имели множество шансов забивать, но вырваться вперед удалось хозяевам. На 76-й Эрвиас отдал длинную навесную передачу в штрафную, где перед защитником неожиданно выпрыгнул Вайссманн, который ударом головой отправил мяч в сетку. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вальядолида – 3:2.

Благодаря этой победе Вальядолид покинул зону вылета и теперь располагается на 16-й строчке первенства, а Осасуна не использовала свой шанс и осталась на 19-м месте турнирной таблицы.

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