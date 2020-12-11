В рамках 13-го туру іспанської Прімери Осасуна на виїзді поступилась Вальядоліду. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Зустріч аутсайдерів іспанської Прімери Вальядоліда та Осасуни була на диво результативною. Вже на 7-й хвилині матчу Вайссман відкрив рахунок і вивів господарів уперед. Памплонці зрівняли на 27-й – Будімір головою замкнув навіс у карний майданчик. Під завісу тайму Роберто Торрес своєчасно опинився на добиванні у штрафному суперника і завдав потужного удару у лівий кут воріт – 1:2.

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Після перерви рахунок знову став рівним – Орельяна реалізував пенальті, який арбітр призначив за фол у карному майданчику. Після цього обидві команди мали безліч шансів забивати, але вирватись уперед вдалось господарям. На 76-й Ервіас віддав довгу навісну передачу у штрафний майданчик, де перед захисником неочікувано вистрибнув Вайссманн, який ударом головою спрямував м'яч у сітку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вальядоліда – 3:2.

Завдяки цій перемозі Вальядолід покинув зону вильоту і тепер розташовується на 16-й сходинці першості, натомість Осасуна не використала свій шанс і залишилась на 19-му місці турнірної таблиці.

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