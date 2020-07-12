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Вальядолид – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча

12:50 - Читати українською
Вальядолид – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча
Вальядолид – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча

Барселона на выезде победила Вальядолид в рамках 36 тура испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Вальядолид – Барселона.

 
Артуро Видаль 15’
15’ Артуро Видаль

Барселона захватила контроль над игрой и вышла вперед благодаря голу Видаля – Месси ассистировал чилийцу. "Блаугранас" еще имели несколько возможностей до перерыва, а вот после уже Вальядолид завладел инициативу, и только великолепная игра тер Штегена помогла каталонцам удержать победу.

Барселона скромно одолела Вальядолид и продолжила преследование Реала

Напомним, Барселона минимально обыграла Вальядолид (1:0) и уменьшила отрыв от Реала до одного очка, правда, мадридцы имеют игру в запасе.

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Барселона Барселона Испания Вальядолид - Барселона Видеоновости Вальядолид Вальядолид
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