Вальядолид – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча

Барселона на выезде победила Вальядолид в рамках 36 тура испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Вальядолид – Барселона.

Барселона захватила контроль над игрой и вышла вперед благодаря голу Видаля – Месси ассистировал чилийцу. "Блаугранас" еще имели несколько возможностей до перерыва, а вот после уже Вальядолид завладел инициативу, и только великолепная игра тер Штегена помогла каталонцам удержать победу.

Барселона скромно одолела Вальядолид и продолжила преследование Реала

Напомним, Барселона минимально обыграла Вальядолид (1:0) и уменьшила отрыв от Реала до одного очка, правда, мадридцы имеют игру в запасе.