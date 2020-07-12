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Вальядолід – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

12:50 - Читать на русском
Вальядолід – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Вальядолід – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Барселона на виїзді перемогла Вальядолід в рамках 36 туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Вальядолід – Барселона.

 
Артуро Відаль 15’
15’ Артуро Відаль

Барселона захопила контроль над грою і вийшла вперед завдяки голу Відаля – Мессі асистував чилійцю. "Блаугранас" ще мали кілька нагод до перерви, а от після вже Вальядолід заволодів ініціативу, і лише чудова гра тер Штегена допомогла каталонцям втримати перемогу.

Барселона скромно здолала Вальядолід і продовжила переслідування Реала

Нагадаємо, Барселона мінімально обіграла Вальядолід (1:0) та зменшила відрив від Реала до одного очка, щоправда, мадридці мають гру в запасі.

blog_ava
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Теги
Барселона Барселона Іспанія Вальядолід - Барселона Відеоновини Вальядолід Вальядолід
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