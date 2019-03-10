Вальядолид – Реал Мадрид: прямая трансляция

В матче 27-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал встречается с Вальядолидом. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 27-го тура чемпионата Испании Вальядолид – Реал Мадрид начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Стартовые составы:

Вальядолид: Масип – Антонито, Хоакин, Калеро, Начо – Ануар, Мичел, Алькарас – Кеко, Гвардиола, Плано

Запасные: Йоэль, Мой, Унал, Верде, Ервиас, Мойяно, Чоп

Реал Мадрид: Куртуа – Одриосола, Варан, Начо, Регилон – Себальос, Каземиро, Модрич, Кроос – Бензема, Асенсио

Запасные: Навас, Вальехо, Марсело, Вальверде, Браис Диас, Гонсалес, Сеоане