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Вальядолід – Реал Мадрид: пряма трансляція

20:45 31 Читать на русском
Вальядолід – Реал Мадрид: пряма трансляція
Вальядолід – Реал Мадрид: пряма трансляція

У матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зустрічається з Вальядолідом. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

 

Матч 27-го туру чемпіонату Іспанії Вальядолід – Реал Мадрид розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Стартові склади:

Вальядолід: Масіп – Антоніто, Хоакін, Калеро, Начо – Ануар, Мічел, Алькарас – Кеко, Гвардіола, Плано

Запасні: Йоель, Мой, Унал, Верде, Ервіас, Мойяно, Чоп

Реал Мадрид: Куртуа – Одріосола, Варан, Начо, Регілон – Себальйос, Каземіро, Модріч, Кроос, – Бензема, Асенсіо

Запасні: Навас, Вальєхо, Марсело, Вальверде, Браїс Діас, Гонсалес, Сеоане

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Іспанія Вальядолід - Реал Мадрид
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