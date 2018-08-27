Вальядолид – Барселона: Месси сыграл на ужасном поле, которое способен превзойти только стадион Черноморец

Вальядолид опозорился на весь мир, но Одессу испанцы не переплюнули.

Как стадион Хосе Сорилья опозорил Ла Лигу

Барселона просто таки выстрадала гостевую победу над Вальядолидом. На стадионе Хосе Сорилья каталонцы долго боролись не только с организованной обороной соперника, но и позорным газоном, который существенно подмочил репутацию испанского чемпионата. Ла Лига, заключив выгодный контракт с американцами, надеялась навязать серьезную маркетинговую конкуренцию АПЛ, однако фиаско в Вальядолиде быстро опустило Тебаса на землю.

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Поле Хосе Сорилья оказалось совершенно непригодным к первому матчу сезона. Вырванные клочки газона и кочки в лучших традициях сельского футбола сделали Примере "роскошную" рекламу весь мир. Иногда создавалось впечатление, что игроки Барсы больше переживают за собственное здоровье, чем за итоговый результат. Месси и компания в любой момент рисковали получить травму на "ровном месте". Поэтому совсем не удивительно, что игроки каталонского клуба в течение 90 минут выполняли функции агрономов, пытаясь собственными руками привести в порядок позорный газон.

Почему такой газон стал реальностью

Хосе Сорилья всегда славился своим "качеством", но перед стартом сезона 2018/19 плачевное состояние поля вызвал ряд более субъективных, чем объективных факторов. В Вальядолиде решили поменять газон впервые за 10 лет. Примерно два месяца назад клуб, зная о работах на арене, заверил Ла Лигу, что газон будет готов к старту сезона. Хотя, Примера любезно предоставляла "бело-фиолетовым" шанс вернуться на домашнюю арену после перерыва на матчи сборных (16 сентября).

Настоящий трэш начался за неделю до игры с Барселоной. Сначала главный агроном арены Хосе Сорилья очень долго выбирал нужную траву, которую большинству испанских клубов поставляет андалусийская компания NovaGreen. Процесс настолько затянули, что за шесть дней до приема каталонцев на поле не было ни одного клочка зеленого покрытия.

Кроме этого, португальская компания SportRelva, которая непосредственно занималась укладкой газона ("агрономы" мадридского Реала, на секундочку), в разгар работ пожаловалась на кражу горючего со своей техники. В итоге – очередная задержка.

Полностью работы над газоном и заменой дренажной системы были завершены лишь в четверг, за 3 дня (!) до матча. А дальше – вишенка на торте сюрреализма. Первой покрытие испытала не основа Вальядолида, а молодежка команды, которая была призвана протестировать систему VAR. Уже тогда стало понятно, что стадион совсем не готов принимать звездных гостей. Впрочем за такой короткий промежуток времени что-то изменить оказалось невозможно.

Накажут ли Вальядолид

Барселона уже подала жалобу на клуб из провинции Кастилия и Леон. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас после матча также выразил солидарность с каталонцами: "Газон Хосе Сорилья не отвечал никаким требованиям такого первенства как Примера. Очевидно, что против Вальядолида будет открыто дисциплинарное дело".

Сейчас "бело-фиолетовым" грозит кругленькая сумма штрафа. Однако, если ситуация с газоном не будет решена в ближайшее время, команду могут временно переселить на другой стадион.

P.S. Черноморец доказал, что может быть хуже

Если испанцы до сих пор делают трагедию из инцидента на Хосе Сорилья, им следует пересмотреть кадры с матча Черноморец – Динамо. УПЛ не удивишь никаким Вальядолидом. В Украине такое состояние газонов – обычное дело даже летом. Кто имеет больше причин для беспокойства? Фото из Одессы дают однозначный ответ...