Барселона на выезде победила Вальядолид

В матче 2-го тура испанской Примеры Барселона благодаря голу Усмана Дембеле. добыла минимальную выездную победу над Вальядолидом.

Игра Барселоны в матче против Вальядолида чем-то напоминала домашнюю встречу с Алавесом – такая же доминация каталонцев, такая же массированная оборона соперника, такие же быстрые контратаки и такие же большие проблемы с тем, чтобы затолкать первый мяч. На тяжелом газоне стадиона "Хосе Сорилья" в первом тайме Барса создала не меньше, чем тур назад: так, на 22-й минуте мощный удар Дембеле прошел рядом со штангой, на 33-й Суарес под углом вышел один на один и не смог переиграть голкипера, а на 35-й Коутинью с отскока пробил в дальний угол – вратарь вытащил и этот мяч. В составе хозяев особенно выделялся Унал, который мог забивать минимум дважды: на 7-й минуте он классно пробил с линии штрафной, а на 30-й нанес удар головой после подачи с углового – в обоих случаях спас Тер Штеген.

Второй тайм мало чем отличался от первого: Барса продолжала давление, а Вальядолид продолжал оборону всеми и недоступными средствами. Тем не менее, на 57-й минуте Барса таки разорвала оборону: Серхи Роберто получил диагональ в штрафной и сбросил мяч под удар Дембеле, а тот мощно пробил в дальний угол – 0:1! Как ни странно, но больше особенных моментов у Барсы и не было, если не вспоминать отмененный на 83-й гол Суареса – боковой арбитр во время второго взятия ворот увидел офсайд. Вальядолид имел достаточно конкретный шанс отыграться: на 77-й Кеко классно пробил головой, замкнув верховую передачу – Тер Штеген не без труда парировал этот удар. Более классных эпизодов хозяева не создали.

Таким образом, Барселона добыла непростую выездную победу над Вальядолидом, набрав шесть очков и временно возглавив турнирную таблицу. Вальядолид остался с одним очком и опустился на 13 позицию.

Чемпионат Испании 2018/2019, 2-й тур

Вальядолид – Барселона – 0: 1

Гол: Дембеле, 57