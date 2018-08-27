Вальядолід – Барселона: Мессі зіграв на жахливому полі, яке здатен перевершити лише стадіон Чорноморець

Вальядолід зганьбився на увесь світ, але Одесу іспанці не переплюнули.

Як стадіон Хосе Сорілья зганьбив Ла Лігу

Барселона просто таки вистраждала гостьову перемогу над Вальядолідом. На стадіоні Хосе Сорілья каталонці тривалий час боролись не лише з організованою обороною суперника, але й ганебним газоном, який суттєво підмочив репутацію іспанського чемпіонату. Ла Ліга, уклавши вигідний контракт з американцями, сподівалась нав'язати серйозну маркетингову конкуренцію АПЛ, однак фіаско у Вальядоліді швидко опустило Тебаса на землю.

Лицеміри проти жадібної Ла Ліги в гонитві за довгим євро – Прімера їде за океан і шкодувати не варто

Поле Хосе Сорілья виявилось зовсім непридатним до першого матчу сезону. Вирвані клаптики газону та горби у кращих традиціях сільського футболу зробили Прімері "розкішну" рекламу на увесь світ. Часом складалось враження, що гравці Барси більше переймаються за власне здоров'я, ніж за підсумковий результат. Мессі та компанія у будь-який момент ризикували отримати травму на "рівному місці". Тож зовсім не дивно, що гравці каталонського клубу протягом 90 хвилин виконували функції агрономів, намагаючись власними руками привести до порядку ганебний газон.

Чому такий газон став реальністю

Хосе Сорілья завжди славився непересічною "якістю", але перед стартом сезону 2018/19 жалюгідний стан поля спричинив ряд більше суб'єктивних, ніж об'єктивних чинників. У Вальядоліді вирішили змінити газон вперше за 10 років. Приблизно два місяці тому клуб, знаючи про роботи на арені, запевнив Ла Лігу, що газон буде готовим до старту сезону. Хоча, Прімера люб'язно надавала "біло-фіолетовим" шанс повернутись на домашню арену після перерви на матчі збірних (16 вересня).

Справжній треш розпочався за тиждень до гри з Барселоною. Спочатку головний агроном арени Хосе Сорілья дуже довго обирав потрібну траву, яку більшості іспанських клубів постачає андалусійська компанія NovaGreen. Процес настільки затягнули, що за шість днів до прийому каталонців на полі не було жодного клаптика зеленого покриття.

Крім цього, португальська компанія SportRelva, яка безпосередньо займалась укладенням газону ("агрономи" мадридського Реала, на секундочку), у розпал робіт поскаржилась на крадіжку пального зі своєї техніки. У підсумку – чергове відтермінування.

Повністю роботи над газоном та зміною дренажної системи були завершені лише в четвер, за 3 дні (!) до матчу. А далі – вишенька на торті сюрреалізму. Першою покриття випробувала не основа Вальядоліда, а молодіжка команди, яка була покликана протестувати систему VAR. Вже тоді стало зрозуміло, що стадіон зовсім не готовий приймати зіркових гостей. Втім за такий короткий проміжок часу щось змінити виявилось нереально.

Чи покарають Вальядолід

Барселона вже подала скаргу на клуб з провінції Кастилія і Леон. Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас після матчу також висловив солідарність з каталонцями: "Газон Хосе Сорілья не відповідав жодним вимогам такої першості як Прімера. Очевидно, що проти Вальядоліда буде відкрито дисциплінарну справу".

Наразі "біло-фіолетовим" загрожує кругленька сума штрафу. Однак, якщо ситуація з газоном не буде вирішена найближчим часом, команду можуть тимчасово переселити на інший стадіон.

P.S. Чорноморець довів, що може бути гірше

Якщо іспанці досі роблять трагедію з інциденту на Хосе Сорілья, їм слід переглянути кадри з матчу Чорноморець – Динамо. УПЛ не здивуєш жодним Вальядолідом. В Україні такий стан газонів – буденна річ, навіть, влітку. Хто має більше причин для занепокоєння? Фото з Одеси дають однозначну відповідь...