Валенсия загадочно сообщила о назначении главным тренером легенды Милана
Испанская Валенсия пытается создать как можно больше ажиотажа вокруг своего нового наставника.
Еще сразу после увольнения Хосе Бордаласа СМИ сообщили, что "летучих мышей" возглавит Дженнаро Гаттузо. Накануне итальянец уже прилетел в Испанию и дал несколько комментариев находившимся в аэропорту журналистам.
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Вчера поздно вечером Валенсия в своих соцсетях опубликовала фото Гаттузо на фоне трибун домашнего стадиона. Лица не видно, но легенду Милана выдает его телосложение и одежда, в которой он был в аэропорту. По неофициальной информации, итальянец подпишет контракт на 2 сезона.
Заметим, что к моменту публикации новости Валенсия так и не сделала полноценного объявления, хотя с момента публикации загадочно анонса прошло более 10 часов.
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