Испанская Валенсия пытается создать как можно больше ажиотажа вокруг своего нового наставника.

Еще сразу после увольнения Хосе Бордаласа СМИ сообщили, что "летучих мышей" возглавит Дженнаро Гаттузо. Накануне итальянец уже прилетел в Испанию и дал несколько комментариев находившимся в аэропорту журналистам.

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Вчера поздно вечером Валенсия в своих соцсетях опубликовала фото Гаттузо на фоне трибун домашнего стадиона. Лица не видно, но легенду Милана выдает его телосложение и одежда, в которой он был в аэропорту. По неофициальной информации, итальянец подпишет контракт на 2 сезона.

Заметим, что к моменту публикации новости Валенсия так и не сделала полноценного объявления, хотя с момента публикации загадочно анонса прошло более 10 часов.

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