Имя 48-летнего хорвата присутствует в шорт-листе Шахтера на случай, если Де Дзерби таки решит уйти. В приглашении своего соотечественника заинтересован Дарио Срна. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Telegram.

Срна категорически отреагировал на слухи о своем назначении тренером Шахтера вместо Де Дзерби

По его словам, директору Шахтера импонирует умение Йовичевича раскрывать футболистов и работать с молодыми игроками. Именно на свою молодежь "горняки" будут делать ставку в следующем сезоне.

Правда, СК Днепр-1 не планирует отпускать своего тренера, который привел команду к третьему месту УПЛ 2021/22. Руководство днепрян хочет максимально сохранить состав, который в августе стартует в Лиге Европы. Смена главного тренера в планы клуба тоже не входит.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер год назад и вывел команду в групповой турнир ЛЧ. Благодаря первому месту в УПЛ 2021/22 "горняки" снова будут играть в Лиге чемпионов, но из-за войны в Украине 43-летний итальянец размышляет над уходом из клуба. Что касается Йовичевича, то хорват работает с днепрянами с сентября 2020 года. Перед тем возглавлял Карпаты и Динамо Загреб (молодежную и первую команду).

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником