Испания, Ла Лига, 5-й тур

Райо Вальекано – Валенсия – 2:1

Голы: Паласон, 5, Нико, 52 (аг.) – Диакаби, 90+4

Эспаньол – Севилья – начало матча в 17:15

Кадис – Барселона – начало матча в 19:30

Атлетико – Сельта – начало матча в 22:00

Жирона на последних минутах вырвала победу над Вальядолидом

В первом матче дня Райо Вальекано принимал Валенсию. Хозяева вышли вперед уже в самом начале – Трехо закрутил в штрафную со стандарта и Паласон в касание переправил сферу в сетку. Вскоре автор ассиста мог удваивать преимущество хозяев: грузинский кипер ошибся и собственноручно выкатил на ногу Трехо – тот пробивал в упор, но Мамардашвили реабилитировался и успел в падении зацепить мяч рукой. Защитники подчистили и выбили круглого в поле. Райо продолжил давить и полностью переиграл своего оппонента в первом тайме, нанеся 4 удара в плоскость против 0 у "летучих мышей".

После перерыва "пчелы" увеличили свое преимущество – после подачи с углового Нико срезал мяч в свои ворота. Хозяева бросились добивать подопечных Гаттузо и только самоотверженная игра Мамардашвили спасала команду от разгрома. Гостям удалось забить гол престижа – на четвертой добавленной к матчу минуте Диакаби головой замкнул подачу со штрафного. Как следствие, третье поражение Валенсии, опустившее ее на 12-е место, Райо – десятый.

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