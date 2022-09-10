Жирона в премьерном матче 5-го тура принимала Вальядолид. Новички Ла Лиги на старте сезона одержали по одной победе и дважды сыграли вничью, играя примерно на одном посредственном уровне. Будем откровенны – никто в мире не собирался смотреть эту игру. Ничего хорошего от каталонцев и кастильцев не ожидали.

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Между тем, поединок оказался динамичным и интересным. Команды создавали неплохие разнотипные моменты, реализовав по одному из них до перерыва. На 21-й минуте Жирона открыла счёт в результате удачного прессинга на чужой трети – Меса ошибся при выносе, а хозяева разыграли контратаку с вбеганием Гарсии и прострелом под удар Рейньеру метров с шести. Вальядолид отыгрался в концовке первого тайма благодаря шикарному лонгшоту в исполнении Мончу – кстати, ему ассистировал всё тот же Меса. 1:1!

Во втором тайме гости не уступали в активности, но каталонцы играли гораздо острее. Большинство ударов кастильцев оказались дальними или заблокированными – жиронцы же создали несколько реально голевых эпизодов. В итоге, на 88-й минуте им удалось дожать соперника. Хозяева заработали стандарт, подачу с которого Буэно сбросил вдоль ворот на дальнюю штангу– Ромеу замкнул. 2:1! Его гол оказался победным.

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