Іспанія, Ла Ліга, 5-й тур

Райо Вальєкано – Валенсія – 2:1

Голи: Паласон, 5, Ніко, 52 (аг.) – Діакабі, 90+4

Еспаньйол – Севілья – початок матчу о 17:15

Кадіс – Барселона – початок матчу о 19:30

Атлетіко – Сельта – початок матчу о 22:00

Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Вальядолідом

У першому матчі дня Райо Вальєкано приймав Валенсію. Господарі вийшли вперед вже на самому початку – Трехо закрутив у штрафний майданчик зі стандарту і Паласон в дотик переправив сферу у сітку. За трохи автор асисту міг подвоювати перевагу господарів: грузинський кіпер помилився і власноруч викотив на ногу Трехо – той пробивав впритул, але Мамардашвілі реабілітувався і встиг у падінні зачепити м'яч рукою. Захисники підчистили і вибили круглого у поле. Райо продовжив тиснути і повністю переграв свого опонента у першому таймі, завдавши 4 удари у площину проти 0 у "кажанів".

По перерві "бджоли" збільшили свою перевагу – після подачі з кутового Ніко зрізав м'яч у власні ворота. Господарі кинулись добивати підопічних Гаттузо і лише самовіддана гра Мамардашвілі рятувала команду від розгрому. Гостям таки вдалось забити гол престижу – на четвертій доданій до матчу хвилині Діакабі головою замкнув подачу зі штрафного. Як наслідок, третя поразка Валенсії, яка опустила її на 12-ту сходинку, Райо – десятий.

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