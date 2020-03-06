Валенсия расписала результативную ничью с Алавесом

Премьерный матч 27-го тура испанской Примеры между Алавесом и Валенсией победителя не выявил.

Валенсия провела неплохой первый тайм, едва не заработав пенальти на 25-й минуте после падения Черышева. Гости удерживали инициативу и провела несколько неплохих атак, но забить им удалось лишь со штрафного на 34-й – это Парехо прекрасно пробил в левую девятку. Лукас Перес через четыре минуты мог сравнять счёт, замкнув навес с фланга, однако Силессен спас "летучих мышей". На перерыв команды ушли с преимуществом гостей.

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Во втором тайме Алавес выглядел значительно активнее, до 70-х минут нанеся до 8 ударов по воротам. Правда, ни один из них острым не был, а Валенсия ещё и второй забить могла на 58-й – Флоренци выстрелил с дистанции мимо левой штанги. В дальнейшем команды вяло катали мяч, пока на 73-й баски неожиданно не сравняли счёт: Лагуардия выиграл верховую борьбу в штрафной и скинул мяч на Мендеса, а тот мощно пробил с отскоком от газона метров с 12-ти – 1:1!

Казалось, после этого команды пойдут в атаку, устроив перестрелку, но футболисты решили не спешить с обострением игры. Время тянули до 90-й минуты, а там Алавес едва не вырвал победу – Мендес воспользовался ошибкой Паулисты, вышел один на один с голкипером и пробил, но в последний момент выстрел успел накрыть Диакаби. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Валенсия набрала 42 очка, оставшись на седьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги – до зоны ЛЧ "летучим мышам" не хватает всего трёх зачетных баллов, хотя в текущем туре дистанция может увеличиться. Алавес, имея в активе 32 пункта, поднялся одиннадцатое место.

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