Валенсія розписала результативну нічию з Алавесом

Прем'єрний матч 27-го туру іспанської Прімери між Алавесом та Валенсією переможця не виявив.

Валенсія провела непоганий перший тайм, ледь не заробивши пенальті на 25-й хвилині після падіння Черишева. Гості тримали ініціативу й мали кілька непоганих атак, але забити їм вдалося лише зі штрафного на 34-й – це Дані Парехо прекрасно пробив у ліву дев'ятку. Лукас Перес за чотири хвилини міг зрівняти рахунок, замкнувши навіс з флангу, однак Сілессен врятував "кажанів". На перерву команди пішли за переваги гостей.

Лунін контактував з босом Реала: українець випередив Кепу та Доннарумму, але чекає на остаточний вердикт Зідана

В другому таймі Алавес виглядав значно активніше, до 70-х хвилин завдавши аж 8 ударів по воротах. Щоправда, жоден з них гострим не був, а Валенсія ще й другий забити могла на 58-й – Флоренці вистрілив з дистанції повз ліву стійку. Надалі команди мляво катали м'яч, аж поки на 73-й баски несподівано не зрівняли рахунок: Лагуардія виграв верхову боротьбу в штрафному й скинув м'яч на Мендеса, а той потужно пробив з відскоком від газону метрів з 12-ти – 1:1!

Здавалося, після цього команди підуть в атаку й влаштують перестрілку, але футболісти вирішили не поспішати. Час тягнули аж до 90-ї хвилини, а там Алавес ледь не вирвав перемогу – Мендес скористався помилкою Паулісти, вийшов сам на сам із голкіпером і пробив, але в останню мить постріл встиг накрити Діакабі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Валенсія набрала 42 очки, залишившись на сьомій сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги – до зони ЛЧ "кажанам" не вистачає всього трьох залікових балів, хоча в поточному турі дистанція може збільшитись. Алавес, маючи в активі 32 пункти, піднявся на одинадцяту сходинку.

Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікенду