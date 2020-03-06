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Валенсія розписала результативну нічию з Алавесом

6 березня 23:53 18 Читать на русском
Валенсія розписала результативну нічию з Алавесом
Алавес – Валенсія – 1:1

Прем'єрний матч 27-го туру іспанської Прімери між Алавесом та Валенсією переможця не виявив.

73’ Едгар Мендес
 
Даніель Парехо 34’
34’ Даніель Парехо
73’ Едгар Мендес

Валенсія провела непоганий перший тайм, ледь не заробивши пенальті на 25-й хвилині після падіння Черишева. Гості тримали ініціативу й мали кілька непоганих атак, але забити їм вдалося лише зі штрафного на 34-й – це Дані Парехо прекрасно пробив у ліву дев'ятку. Лукас Перес за чотири хвилини міг зрівняти рахунок, замкнувши навіс з флангу, однак Сілессен врятував "кажанів". На перерву команди пішли за переваги гостей.

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В другому таймі Алавес виглядав значно активніше, до 70-х хвилин завдавши аж 8 ударів по воротах. Щоправда, жоден з них гострим не був, а Валенсія ще й другий забити могла на 58-й – Флоренці вистрілив з дистанції повз ліву стійку. Надалі команди мляво катали м'яч, аж поки на 73-й баски несподівано не зрівняли рахунок: Лагуардія виграв верхову боротьбу в штрафному й скинув м'яч на Мендеса, а той потужно пробив з відскоком від газону метрів з 12-ти – 1:1!

Здавалося, після цього команди підуть в атаку й влаштують перестрілку, але футболісти вирішили не поспішати. Час тягнули аж до 90-ї хвилини, а там Алавес ледь не вирвав перемогу – Мендес скористався помилкою Паулісти, вийшов сам на сам із голкіпером і пробив, але в останню мить постріл встиг накрити Діакабі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Валенсія набрала 42 очки, залишившись на сьомій сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги – до зони ЛЧ "кажанам" не вистачає всього трьох залікових балів, хоча в поточному турі дистанція може збільшитись. Алавес, маючи в активі 32 пункти, піднявся на одинадцяту сходинку.

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Алавес Алавес Алавес - Валенсія Валенсія Валенсія Іспанія
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