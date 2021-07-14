"Летучие мыши" всей командой тренировались на пляже в Оливе, сообщает AS.

Барселона может пожертвовать двумя игроками ради капитана Валенсии

Игроки Валенсии неустанно бегали по песку, а рядом нежились отдыхающие. Чем вызван оригинальный выбор локации – неизвестно. В межсезонье левантийцы сменили тренера, пригласив Хосе Бордаласа из Хетафе.

Добавим, что Валенсия имеет огромные финансовые проблемы, поэтому в прошлом сезоне была вполне довольна 13 местом Примеры.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21