Валенсия провела тренировку на пляже – игроки бегали рядом с девушками в купальниках
16:38 - Читати українською
Новый тренер Валенсии Хосе Бордалас использует специфические методы подготовки.
"Летучие мыши" всей командой тренировались на пляже в Оливе, сообщает AS.
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Игроки Валенсии неустанно бегали по песку, а рядом нежились отдыхающие. Чем вызван оригинальный выбор локации – неизвестно. В межсезонье левантийцы сменили тренера, пригласив Хосе Бордаласа из Хетафе.
Добавим, что Валенсия имеет огромные финансовые проблемы, поэтому в прошлом сезоне была вполне довольна 13 местом Примеры.
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