Каталонский клуб и Валенсия могут устроить обмен игроками, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Барселона обязана провести кадровую чистку – на контракте аж 7 "дармоедов"

Целью Барселоны остается Хосе Гайя, который должен стать заменой Жорди Альбе. "Блаугранас" не хотят много платить за капитана левантийцев, однако имеют активы для бартера. Валенсию интересуют две фамилии – хавбек Аленья и форвард Брейтуэйт, которые не могут похвастаться серьезным статусом на Камп Ноу.

Добавим, что контракт Гайя с "летучими мышами" рассчитан до лета 2023, нынешняя цена за Transfermarkt – 35 млн евро.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує