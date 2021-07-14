Валенсія провела тренування на пляжі – гравці бігали поруч з дівчатами в купальниках
16:38 - Читать на русском
Новий тренер Валенсії Хосе Бордалас використовує специфічні методи підготовки.
"Кажани" всією командою тренувалися на пляжі в Оліві, повідомляє AS.
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Гравці Валенсії невтомно бігали по піску, а поруч ніжилися відпочивальники. Чим спричинений оригінальний вибір локації – невідомо. У міжсезоння левантійці змінили тренера, запросивши Хосе Бордаласа з Хетафе.
Додамо, що Валенсія має величезні фінансові проблеми, тому в минулому сезоні була цілком задоволена 13 місцем Прімери.
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