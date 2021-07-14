"Кажани" всією командою тренувалися на пляжі в Оліві, повідомляє AS.

Барселона може пожертвувати двома гравцями заради капітана Валенсії

Гравці Валенсії невтомно бігали по піску, а поруч ніжилися відпочивальники. Чим спричинений оригінальний вибір локації – невідомо. У міжсезоння левантійці змінили тренера, запросивши Хосе Бордаласа з Хетафе.

Додамо, що Валенсія має величезні фінансові проблеми, тому в минулому сезоні була цілком задоволена 13 місцем Прімери.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21