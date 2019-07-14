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Валенсия подписала Макси Гомеса

15:24 45 Читати українською
Валенсия подписала Макси Гомеса
Макси Гомес / Официальный сайт Валенсии

Нападающий Сельты Макси Гомес пополнил состав четвертой команды Примеры.

Валенсия подтвердила трансфер уругвайца на своем официальном сайте.

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Новичок подписал с "летучими мышами" соглашение сроком на пять лет. В прошлом сезоне Макси Гомес провел за Сельту 36 поединков во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Валенсия выиграла конкуренцию за 22-летнего страйкера у Вест Хэма. Клуб Андрея Ярмоленко не смог договориться с Сельтой, поэтому переключился на других форвардов, которые доступны на рынке.

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