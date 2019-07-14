Валенсия подписала Макси Гомеса

Нападающий Сельты Макси Гомес пополнил состав четвертой команды Примеры.

Валенсия подтвердила трансфер уругвайца на своем официальном сайте.

Санти Мина вернулся в Сельту

Новичок подписал с "летучими мышами" соглашение сроком на пять лет. В прошлом сезоне Макси Гомес провел за Сельту 36 поединков во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Валенсия выиграла конкуренцию за 22-летнего страйкера у Вест Хэма. Клуб Андрея Ярмоленко не смог договориться с Сельтой, поэтому переключился на других форвардов, которые доступны на рынке.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів