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Валенсія підписала Максі Гомеса

15:24 431 Читать на русском
Валенсія підписала Максі Гомеса
Максі Гомес / Офіційний сайт Валенсії

Нападник Сельти Максі Гомес поповнив склад четвертої команди Прімери.

Валенсія підтвердила трансфер уругвайця на своєму офіційному сайті.

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Новачок підписав з "кажанами" угоду терміном на п'ять років. Минулого сезону Максі Гомес провів за Сельту 36 поєдинків в усіх турнірах, де забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.

Валенсія виграла конкуренцію за 22-річного страйкера у Вест Хема. Клуб Андрія Ярмоленка не зміг домовитися із Сельтою, тому переключився на інших форвардів, які доступні на ринку.

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Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Сельта Сельта Іспанія Максиміліано Гомес Максиміліано Гомес Валенсія Валенсія
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