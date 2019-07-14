Санти Мина вернулся в Сельту

Англия — 17:00 15
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Пітер Крауч: Гулівер, який забивав на будь-який смак, танцював у стилі робота та повернув Тоттенхем у Кубок чемпіонів
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Атлетико подписал еще одну представительницу женской сборной УкраиныИспания — 14:06 187
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Малиновский сегодня прилетит в Милан для завершения перехода в АталантуИталия — 13:01 404
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Бернли вмешался в борьбу за МалиновскогоАнглия — 11:57 575
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Неймар в Барселону: на пути топ-трансферу возник еще один фактор – в дело вмешалась испанская налоговаяИспания — 10:40 566