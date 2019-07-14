Санти Мина вернулся в Сельту

Галисийцы приобрели нападающего Валенсии Санти Мину.

Сельта на официальном сайте объявила о трансфере 23-летнего испанца.

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Мина подписал контракт сроком на 5 лет, никаких деталей относительно трансферной стоимости клуб не предоставил. Мина является воспитанником Сельты, из которой он в 2015 году перебрался в состав "летучих мышей".

Вероятно, переход нападающего станет частью сделки по бомбардиру Сельты Макси Гомесу, которого сватали в Валенсию в течение этого летнего трансферного окна.

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