"Волки" объявили о подписании 25-летнего форварда сборной Португалии. В новой команде Гонсалу Гедеш выбрал 17-й номер, а контракт рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт Вулверхэмптона.

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Наставник "волков" Бруну Лаже хорошо знаком с возможностями Гедеша, с которым работал в молодежной команде Бенфики. Дебютировать за новую команду форвард сможет уже 13 августа в поединке АПЛ против Фулхэма.

Португалец перебрался в Валенсию летом 2017-го на правах аренды из ПСЖ, а впоследствии "летучие мыши" выкупили права на футболиста за 40 млн евро. В футболке левантийцев Гедеш сыграл 178 матчей, забил 36 голов и отдал 30 ассистов. Единственный трофей – Кубок Испании 2018/19. Валенсия получит за игрока 32,60 млн евро.

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