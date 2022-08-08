Еще один представитель "горняков" решил попробовать свои силы на другом континенте.

Полузащитник Шахтера Артем Холод будет выступать за команду Эль Пасо Локомотив, сообщает официальный сайт техасского клуба.

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Детали соглашения не разглашаются, известно лишь, что 22-летний вингер будет играть за американцев на правах аренды до конца сезона (по данным Transfermarkt до 30 ноября 2022 года).

Напомним, Холод – воспитанник Шахтера. За главную команду "горняков" не сыграл ни одного матча, выступая в аренде в Металлисте 1925 и Мариуполе. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

К слову, Эль Пасо Локомотив представляет USL – второй дивизион США. После 25-ти туров команда идет шестой в турнирной таблице Западной конференции.

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