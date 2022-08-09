"Вовки" оголосили про підписання 25-річного форварда збірної Португалії. У новій команді Гонсалу Гедеш обрав 17-й номер, а контракт розрахований на 5 років, інформує офіційний сайт Вулверхемптона.

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Наставник "вовків" Бруну Лаже добре знайомий з можливостями Гедеша, з яким працював у молодіжній команді Бенфіки. Дебютувати за нову команду форвард зможе вже 13 серпня в поєдинку АПЛ проти Фулхема.

Португалець перебрався у Валенсію влітку 2017-го на правах оренди з ПСЖ, а згодом "кажани" викупили права на футболіста за 40 млн євро. У футболці левантійців Гедеш зіграв 178 матчів, забив 36 голів і віддав 30 асистів. Єдиний трофей – Кубок Іспанії 2018/19. Валенсія отримає за гравця 32,60 млн євро.

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