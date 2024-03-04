Встреча Валенсии и мадридцев завершилась скандалом. Арбитр матч Хиль Мансано дал свисток в то время, когда Беллингем забивал, казалось, победный гол в ворота "летучих мышей". В итоге мяч не засчитали, а матч закончился со счетом 2:2.

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Как сообщает Sport.es, после матча Винисиус сказал клубному каналу Реала: "В конце концов, мы не смогли победить, потому что нам не позволили". За подобные высказывания Хосе Гайя из Валенсии после встречи с Осасуной был дисквалифицирован на четыре матча. Если дисциплинарный комитет откроет дело против Винисиуса, он также получит дисквалификацию.

Напомним, Реал сейчас находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 66 очков. Жирона отстает на семь пунктов.

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